У столичному озері знайдено тіло жінки

Жінка потонула в озері «Синє» / Фото: lz-foto.livejournal.com

У столичному озері «Синє» знайдено тіло 45-річної жінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, 7 липня о 15:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері «Синє» по вул. Газопровідна на поверхні води знаходиться тіло загиблої жінки.

На місце події прибуло водолазно-рятувальне відділення спеціального аварійно-рятувального загону. Тіло 45-річної жінки перебувало на відстані 20 м від берега на глибині 3 м. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло загиблої доставлено до берега та передано оперативно-слідчій групі.

Головне управління ДСНС України у м. Києві звертається до мешканців столиці з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку, дотримуватись елементарних заходів безпеки і не створювати ситуацій, які могли б обернутись лихом.