Прокуратура відкрила справу за фактом масового отруєння в Києві

Постраждалі отруїлися в кафе бізнес-центру на вулиці Льва Толстого / Фото: limit.kiev.ua

Прокуратура Солом’янського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння працівників офісного центру на вул. Льва Толстого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури району.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 КК України («Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням»), уточнили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, упродовж 16-17 липня близько півсотні працівників офісного центру відчули погіршення стану здоров’я після вживання їжі у закладі громадського харчування, розташованому у цій же будівлі.

В результаті 28 осіб потрапили до лікарень з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Стан постраждалих на момент госпіталізації медики оцінювали як середньої тяжкості.