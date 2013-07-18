Попов запросив Кличка, Яценюка і Тягнибока на переговори

Голова КМДА має намір обговорити з лідерами опозиції питання проведення засідання Київради

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради України Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока до відкритого й відвертого діалогу щодо проведення засідання сесії Київради, до порядку денного якого пропонується внести виключно нагальні соціально-важливі питання життєдіяльності міста.

Про це йдеться у його відкритому листі, який розміщено на офіційному сайті КМДА.

У ньому міститься запрошення до перемовин 22 липня.

В листі Попов висловлює переконання, що «вам не байдуже благополуччя киян та розвиток нашого міста. Тому звертаюсь до вас із закликом сісти за стіл конструктивних переговорів».

«Через зрив пленарного засідання сесії Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену, реконструкції Поштової площі, ремонту міських доріг та вирішення інших питань життєдіяльності міста», – сказано в листі.

Попов зазначає, що згідно із законодавством України, лише Київрада має повноваження ухвалювати рішення про внесення змін до бюджету та Програми економічного та соціального розвитку Києва.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила легітимність 2 червня, коли завершився п'ятирічний термін її повноважень.

Заступник міського голови – секретар Київради Герега звернулась до Головного управління МВС України у Києві із заявою розпочати розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву засідання Київради 11 липня. Відповідне звернення було також направлено до прокуратури Києва.

Герега також заявила, що не виключає проведення позачергової сесії Київради.

У свою чергу лідер партії «УДАР» Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.