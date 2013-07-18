Прокуратура взялася за розслідування трагічної ДТП на трасі Київ-Одеса

Росіянину на Porsche Cayenne загрожує 10 років в'язниці / Фото: «Автополігон»

Працівники прокуратури Київської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному проваджені відносно водія Російської Федерації, який порушив Правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДТП, у якій загинула сім’я у складі чотирьох осіб. Аварія сталася 16 липня на трасі Київ-Одеса, поблизу с.Чупира Білоцерківського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, досудовим слідством установлено, що чоловік, рухаючись в сторону Одеси на власному автомобілі Porsche Cayenne Turbo, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota RAV4.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Toyota RAV4 та три пасажири цього ж автомобіля загинули на місці пригоди. Загинула сім’я – батько, мати та двоє дітей, хлопчики 15 та 3 років.

Винній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб.

На даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 16 липня о 15.40 поблизу с. Чупира Білоцерківського району на трасі Київ-Одеса зіткнулися три легкових автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи (з них двоє дітей) та постраждало 6 осіб, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до лікарні м. Біла Церква.