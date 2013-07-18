Суд не дозволив відеозйомку на засіданні у справі Індила

Суд розпочав розгляд справи щодо загибелі Ігоря Індила по суті

Деснянський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи по суті щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райуправлінні столичної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, після відкриття судового засідання суддя Ірина Дігтяр поставила на обговорення клопотання про можливість проведення відеозйомки судового засідання, які надійшли від телеканалів.

Підсудні та їхні захисники не заперечували проти присутності журналістів, але висловили заперечення проти проведення відеозйомки.

Представники потерпілих не заперечували проти проведення відеозйомки.

Суддя після повернення з нарадчої кімнати повідомила, що суд постановив відмовити у задоволенні клопотання телекомпаній про дозвіл проведення відеозйомки судового засідання у справі загибелі Індила.

Наразі представник державного обвинувачення Наталія Сьома почала зачитувати обвинувальний висновок за обвинуваченням міліціонерів Сергія Приходька та Сергія Коваленка.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківського райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу й направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

Наприкінці червня Деснянський райсуд Києва закінчив попередній розгляд справи щодо обставин смерті студента Індила та призначив справу до розгляду по суті.