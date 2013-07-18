На столичному Подолі обмежили рух

Обмеження руху на Подолі буде діяти із 17 липня до 17 жовтня

У столиці із 17 липня 2013 року по 17 жовтня 2014 року буде повністю закрито рух автотранспорту по вул. Оленівській та частково обмежено рух по кільком вулицям.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві.

Зокрема, рух буде обмежено по наступним вулицям: вул. Електриків, вул. Заводській, вул. Костянтинівській, вул. Межигірській, вул. Турівській.

Крім того, у зв`язку з виконанням робіт по ремонту деформаційного шва на Московському мосту через р. Дніпро на верховій стороні (рух автотранспорту з пр-ту Генерала Ватутіна на пр-т Московський) та на низовій стороні (рух автотранспорту з пр-ту Московського на пр-т Генерала Ватутіна) у період з 10.00 до 19.00 в суботу, 20 липня, буде закрито рух автотранспорту у четвертих смугах руху проїжджої частини мосту в бік лівого та правого берегів.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.