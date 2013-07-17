Реконструкцію Київської ГЕС обіцяють закінчити восени

За 15 років на Київській ГЕС здійснено модернізацію 20 агрегатів

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує завершення реконструкції Київської гідроелектростанції восени 2013 року, повідомляє прес-служба міністерства.

«16 липня 2013 року перевірено хід робіт з монтажу гідроагрегату №18 Київською ГЕС. Це останній з двадцяти встановлених на станції гідроагрегатів, на якому завершується реконструкція. Очікується, що вже восени цього року гідроагрегат №18 запрацює у складі оновленого блоку №5», – зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, змонтований після модернізації на монтажному майданчику гідроагрегат став на своє місце у проточній частині. «Наступним кроком є завершення його монтажу і проведення налагоджувальних робіт і випробувань», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року компанія «Турбоатом» виготовила і здала замовнику останнє робоче колесо для Київської ГЕС (станційний №18).

Це останній гідроагрегат Київської ГЕС, який модернізувало підприємство. Всього за 15 років на Київській ГЕС завод здійснив модернізацію 20 агрегатів одиничною потужністю 19 МВт, пуск першого відбувся у 1998 році. Сумарний приріст потужності після проведення реконструкції всіх агрегатів становитиме 80 МВт.

Довідка УНІАН. Київська ГЕС – перший (верхній) ступінь каскаду гідроелектростанцій на території України, побудована на річці Дніпро; входить до складу «Укргідроенерго».

Перший гідроагрегат Київською ГЕС було введено в експлуатацію в 1964 році, останній (20-й гідроагрегат) було здано в експлуатацію у 1968 році.