На Київщині судитимуть організатора підпільного казино

З розважального закладу вилучено 62 гральних автомати

Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який організував гральний бізнес у Броварах під Києвом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, під час досудового розслідування було встановлено, що в приміщенні одного із кафе у Броварах він організував підпільний клуб азартних ігор та ігрових автоматів.

Щоб не допустити до залу сторонніх, які б могли видати клуб правоохоронцям, чоловік запровадив особливий режим роботи закладу. Нові гравці могли зайти до нього, лише маючи особисті рекомендації постійних гравців. Організатор бізнесу вів облік усіх гравців.

Під час обшуку з розважального закладу вилучено 62 гральних автомати.

Бізнесмену повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.