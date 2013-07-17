У ПР пропонують виділити на ремонт проспекту Перемоги 200 мільйонів

На проспекті Перемоги вже виконано робіт на 35 млн грн / Фото: golos.ua

Народні депутати від Партії регіонів Віктор Жеребнюк та Євгеній Гєллєр зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо державної підтримки робіт із реконструкції проспекту Перемоги у м. Києві).

Текст цього законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект було розроблено з метою здійснення державної підтримки, спрямованої на забезпечення збільшення пропускної спроможності із 70 тис. авт./добу до 100 тис. авт./добу, поліпшення технічного стану дороги, забезпечення безперебійного руху транспорту та пішоходів, поліпшення обслуговування населення громадським транспортом, поліпшення екологічного стану за рахунок ліквідації заторів на основній магістралі в’їзду в столицю України зі сторони західного напрямку.

Так, законопроектом пропонується збільшити обсяг податкових надходжень за кодом 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» на 200 000,0 тис. грн, та відповідного встановлення бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету на 2013 рік Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за новою бюджетною програмою КПКВК 2751900 «Надання державної підтримки робіт із реконструкції проспекту Перемоги у м. Києві» в сумі 200 000,0 тис. грн.

Автори законопроекту також відзначають, що будівельні роботи з капітального ремонту підземних пішохідних переходів та заміни асфальтобетонного покриття проїжджої частини на проспекті Перемоги було розпочато в травні 2013 року. Станом на теперішній час виконано робіт на суму близько 35 млн грн.

Загалом проектно-кошторисною документацією з реконструкції проспекту Перемоги у Києві передбачається виконання робіт із заміни асфальтобетонного покриття на проїзній частині та тротуарах, влаштування велосипедних доріжок, капітального ремонту шляхопроводів, капітального ремонту підземних пішохідних переходів, заміни бар’єрного огородження та благоустрою прилеглої території.