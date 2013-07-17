У київському метро найближчим часом скасують жетони

Замість жетонів у метрополітені введуть квитки зі штрих-кодом

Впровадження єдиного електронного квитка у столичному транспорті здійснюватиметься у кілька етапів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час презентації в КМДА системи «Єдиний електронний квиток».

Зокрема, після підписання інвестиційного договору будуть введені квитки зі штрих-кодом замість жетонів у метрополітені та адаптовані для цього турнікети. Наступним етапом стане встановлення термокомпостерів у наземному транспорті і останнім кроком стане введення єдиного квитка. Орієнтовно перехід до електронного квитка триватиме 9 місяців, йдеться в повідомленні.

У ході презентації також наголошувалося, що впровадження єдиного електронного квитка дозволить оптимізувати графік курсування громадського транспорту та маршрут руху.

Так, впровадження такої системи в муніципальному транспорті допоможе отримати точну інформацію про пасажиропотоки в місті. Це, у свою чергу, дозволить оптимізувати графік і маршрут руху транспортних засобів, а також сприятиме впровадженню гнучкої тарифної політики, йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили в прес-службі, досвід введення електронного квитка в інших країнах, а також деяких містах України, показує, що розмір отриманої виручки зростає в середньому на 15-27%.

Кияни ж, як переконують у КМДА, отримають сучасну і зрозумілу систему оплати проїзду. «Так, жителі столиці зможуть або скористатися безконтактною карткою, роль якої буде виконувати «Картка киянина», або оплатити разовий проїзд», – наголошується в повідомленні.