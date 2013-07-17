КМДА вимагає розширити права органів місцевого самоврядування

Попов сподівається на реформу місцевого самоврядування

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, ініційоване Президентом України Віктором Януковичем, надасть київській громаді більш ефективні механізми для вирішення питань на місцевому рівні.

Таку думку висловив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Київ, мабуть як жодне інше місто, відчуває недосконалість діючої системи розподілу повноважень між центром і органами територіальної громади. Протягом останніх років ми додаємо значних зусиль для того, щоб повернути місту повноваження, які вкрай необхідні для ефективного управління столицею, для захисту інтересів жителів, для економічного розвитку Києва. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади надасть київській громаді більш ефективні механізми і серйозні повноваження для вирішення питань на місцевому рівні», – сказав Олександр Попов.

Очільник КМДА нагадав, що на спільному засіданні Колегії КМДА та Комітету економічних реформ на початку липня було прийнято рішення підготувати пакет законодавчих ініціатив щодо повернення до компетенції Київради та Київміськдержадміністрації повноважень, переданих територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади. Мова, насамперед, про повноваження у сферах земельних і майнових відносин, а також містобудівної діяльності.

«Сьогодні місто, міська громада, по суті, не має повноважень контролювати діяльність забудовників. Окремі територіальні підрозділи (я маю на увазі Реєстраційну службу Головного управління юстиції), по суті, блокували приплив інвестицій у Київ. Керівнику служби ми висловили недовіру. Але в цілому повноваження з ведення земельного кадастру, з реєстрації прав на майно потрібно повертати Києву. І ми на цьому будемо наполягати, тим більше що такі зміни лежать в руслі реформи місцевого самоврядування», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що за підсумками засідання Колегії КМДА та Комітету економічних реформ Олександр Попов доручив, зокрема, підготувати зміни до Законів України «Про Державний земельний кадастр» і «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надавши право ведення Державного земельного кадастру у столиці Київміськадміністрації. До Кабміну направлять і проект змін нормативних актів, що стосуються виконання підготовчих і будівельних робіт. Згідно зі змінами, декларації про початок виконання підготовчих робіт будуть прийматися виключно у дозвільних центрах.

Президент України Віктор Янукович у програмі «Україна для людей» зазначає, що місцеве самоврядування має стати надійним і міцним фундаментом народовладдя. Програмою глави держави передбачено децентралізацію влади, реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування.