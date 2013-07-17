У Києві зіткнулися чотири автомобілі: є постраждалі (фото, відео)

В результаті зіткнення «Газель» перекинулася

У середу, 17 липня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

ДТП сталася навпроти трамвайного депо «Київпастрансу». В результаті зіткнення перекинулася «Газель», також сильно пошкоджено білий мікроавтобус – ззаду в нього врізався легковий автомобіль, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

За інформацією «Магнолії-ТБ», зіткнулися два мікроавтобуси – «Газель» і Mercedes, а також легкові автомобілі – «Жигулі» і Opel. На місце одразу приїхала «швидка» і співробітники ДАІ.

Очевидці кажуть, що на місце приїхали п'ять карет швидкої допомоги, деяких постраждалих вже відвезли.

Рух у напрямку станції метро «Петрівка» від Шулявського моста деякий час було повністю перекрито. Зараз співробітники ДАІ відкрили одну смугу і потроху пропускають автомобілі.

Фото: «Магнолія-ТВ»

Відео: «Комсомольська правда в Україні»