Аварію на трасі Київ-Одеса спричинив росіянин на Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne виїхав на зустрічну смугу

Автомобілем Porsche Cayenne, який потрапив у ДТП у Київській області, керував громадянин Росії.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, 16 липня о 16.15 на 108-му км автодороги Київ-Одеса сталося зіткнення трьох транспортних засобів, під час якого загинула сім'я із чотирьох осіб.

Автомобіль Porsche Cayenne під керуванням 37-річного громадянина РФ з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Toyota Rav4. Після цього з автомобілем Porsche зіткнувся легковик Daewoo Nexia. Від удару Porsche загорівся.

Внаслідок ДТП загинули водій і троє пасажирів автомобіля Toyota (43-річний чоловік, його 34-річна дружина і двоє дітей віком 3 і 15 років). Водії інших автомобілів і четверо пасажирів госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Фото: «Автополігон»