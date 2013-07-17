Столичним торговцям заборонять продавати їжу в людних місцях – ЗМІ

16 липня біля Південного вокзалу загорівся кіоск, що торгує «Форнетті» / Фото: «Магнолія-ТВ»

Київська влада планує заборонити встановлювати кіоски, які займаються приготуванням їжі, біля станцій метро і в людних місцях.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка.

«Ми розробили норми розміщення і правила роботи точок з їжею. Вони не повинні бути близько біля метро і в людних місцях», – зазначив він.

Нагадаємо, у вівторок біля Південного вокзалу столиці загорівся кіоск, що торгує «Форнетті». Пожежа була настільки сильною, що працівникам залізничного вокзалу довелося тимчасово заблокувати вихід пасажирів з будівлі.

У «Форнетті-Україна» виданню розповіли, що всередині кіоску були люди, але вони встигли вибігти на вулицю. Коментувати НП до з'ясування причин пожежі в компанії відмовилися.

Раніше, 12 липня, біля станції метро «Деміївська» через вибух газового балона згоріла автокав'ярня.

Експерти кажуть, що автокав'ярні, які готують на газових балонах, якраз і є найнебезпечнішими торговими точками. Деякі кріплять до них спеціальний пристрій, який не дасть вибухнути, але таких дуже мало, і за зовнішнім виглядом їх не відрізниш.

Крім того, на газу роблять шаурму і кебаби. Правда, як показав досвід «Форнетті», небезпечними є і ларьки, які готують на електриці, – вони можуть спалахнути від короткого замикання або несанкціонованого підключення до мереж.