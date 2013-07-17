У Києві 27 людей потрапили до лікарні після обіду в їдальні

Всі постраждалі працюють в одному офісному центрі

У Києві з харчовим отруєнням госпіталізовано 27 працівників офісного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, упродовж останньої доби 47 працівників одного зі столичних бізнес-центрів після вживання їжі у закладі громадського харчування, розташованому у тій же будівлі, відчули погіршання стану здоров’я.

Після огляду медиків 27 постраждалих потрапили до лікарень з попереднім діагнозом «гостре харчове отруєння», ще 20 осіб відмовились від госпіталізації, поінформували в прес-службі.

За фактом масового отруєння людей прокуратура Солом’янського району столиці організувала перевірку.

На даний час зразки їжі та води, які вживали постраждалі, відібрані фахівцями міжрайонного управління держсанепідемслужби у м. Києві для проведення лабораторних досліджень.

Після отримання висновків СЕС щодо причин отруєння прокуратурою буде вирішено питання про відповідальність винних осіб, підкреслили в прес-службі.