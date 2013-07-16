ЗМІ: У Київ на виставку привезуть уламки «Титаніка»

На виставці презентують підняті з дна океану речі і частини «Титаніка» / Фото: keks.sev-as.com

Продюсер Марк Журавінський, який взимку організовував у Києві виставку «Таємниці тіла», планує в жовтні привезти до столиці України нову масштабну виставку – підняті з глибин Атлантичного океану уламки знаменитого «Титаніка», затонулого 15 квітня 1912 року.

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на друга і перекладача Журавінського скрипаля Василя Попадюка.

«Це діюча виставка, вже 8 років. Речі і частини «Титаніка», які підняли з дна океану. Марко хоче привезти її в Україну», – зазначив Попадюк.

За його словами, виставка цікава тим, що квиток на неї буде – як справжній квиток на «Титанік», з ім'ям тієї людини, яка там подорожувала і загинула: ім'я, стать, професія.

«Це така дуже зворушлива тема. Фахівці навіть температуру виставлятимуть. Будуть реальні частини цього Титаніка. На початку відвідувачі зможуть сфотографуватися на знаменитих сходах «Титаніка». У квитках будуть різні класи – перший, другий, третій, як на кораблі. На виставці побудують високі сходи, як на реальному «Титаніку». Коли відвідувач приходить до кінця виставки, побачить ім'я, що у нього на квитку, в списку загиблих. На переговорах з українцями Марко говорив, що відвідувачам потрібно видавати за окрему плату ще й страховку, адже сходи в реальну висоту, і вся конструкція буде складна. Але український бізнесмен не захотів: «Нічого, буде одним ім'ям більше», – розповів скрипаль.

Виставка буде займати площу до 2 тисяч квадратних метрів. «Це максимальна площа. Мінімальна – 900. Будуть розбирати «Титанік» в Канаді, і частинами везти сюди», – каже Василь.

Попадюк також повідомив, що зараз вибираються місце для розміщення виставки та основний спонсор, так як проведення подібного роду заходу – дуже дороге. «Швидше за все, це буде Мистецький Арсенал. Він досить високий», – зазначив скрипаль.

Що стосується дати проведення виставки, то на даний момент вона точно не відома. «Найближче що може бути – це жовтень, якщо Москва раніше не купить», – каже Попадюк.