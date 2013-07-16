МВС: Фастівські міліціонери запросили мітингувальників до райвідділу

У міліції запевняють, що правоохоронці ведуть конструктивний діалог з активістами

Керівник Фастівської міліції Віталій Овчаренко запропонував організатору акції, що проходить під стінами місцевого РВВС, пройти всередину райвідділу.

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

Згідно з інформацією МВС, після запрошення найактивніші учасники акції увійшли до адмінбудівлі і зупинилися біля чергової частини.

Зараз відбувається конструктивний діалог між правоохоронцями та учасниками акції, де йдеться, зокрема, про недопущення протиправних дій з боку працівників міліції, зазначає прес-служба обласного МВС.

За словами начальника міліції, подібні акції повинні проходити мирно і без порушень громадського порядку. Міліція застерігає громадян не ставати заручниками політичних провокацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, біля Фастівського райвідділу внутрішніх справ проходить акція протесту проти міліцейського свавілля.

За інформацією прес-служби партії «УДАР», представники громадськості, народні депутати та журналісти намагалися потрапити в приміщення РВВС для перевірки інформації про наявність в приміщенні райуправління спеціальної кімнати, де відбуваються катування затриманих. Проте міліція відмовлялася пускати активістів у будівлю.

Через деякий час мітингувальникам все ж вдалося прорватися в приміщення Фастівського райвідділу внутрішніх справ.