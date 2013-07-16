Біля Південного вокзалу в Києві загорівся кіоск (фото, відео)

Спалахнув кіоск «Форнетті»

У Києві спалахнув торгівельний кіоск випічки, який розташований у безпосередній близькості від Південного залізничного вокзалу.

МАФ зайнявся близько 14:50. Випадкові свідки почули щось схоже на незначний вибух, потім пролунали ще кілька і з вікон та дверей кіоску повалив густий дим, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Працівники вокзалу своєчасно зорієнтувалися у ситуації і на деякий час заблокували вихід пасажирів з приміщення вокзалу.

Пожежні прибули швидко і ліквідували загорання за лічені хвилини. Даних про жертви та постраждалих немає.

Фото: «Магнолія-ТВ»

Відео: kp.ua