Біля Південного вокзалу в Києві загорівся кіоск (фото, відео)
16:26, 16 липня 2013Київ
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Свідки НП чули вибух
Спалахнув кіоск «Форнетті»
У Києві спалахнув торгівельний кіоск випічки, який розташований у безпосередній близькості від Південного залізничного вокзалу.
МАФ зайнявся близько 14:50. Випадкові свідки почули щось схоже на незначний вибух, потім пролунали ще кілька і з вікон та дверей кіоску повалив густий дим, повідомляє «Магнолія-ТВ».
Працівники вокзалу своєчасно зорієнтувалися у ситуації і на деякий час заблокували вихід пасажирів з приміщення вокзалу.
Пожежні прибули швидко і ліквідували загорання за лічені хвилини. Даних про жертви та постраждалих немає.
Фото: «Магнолія-ТВ»
Відео: kp.ua
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