Начальниця столичного РАЦСу вимагала $300 за реєстрацію шлюбу

Чиновниця лякала пару, що інакше доведеться довго чекати / Фото: znaikak.ru

Прокуратура Оболонського району Києва направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника одного з районних відділів державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу) за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 300 дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури району.

Як йдеться у повідомленні, в ході слідства встановлено, що зазначені кошти жінка-посадовець вимагала від майбутньої родини за прискорення реєстрації їхнього шлюбу. При цьому чиновниця наголосила, що у разу відмови від її пропозиції молодій парі доведеться довго чекати на своє весілля.

Розуміючи протиправність дій начальника РАЦСу, чоловік і жінка звернулися до правоохоронців, які й викрили зловмисницю на «гарячому» у службовому кабінеті.

У подальшому працівниці держустанови було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі матеріали кримінального провадження прокуратурою Оболонського району направлені до суду для розгляду по суті, зазначили в прес-службі.