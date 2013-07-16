«Київводоканал» замінить труби в центрі міста

На вулиці Пимоненка оновлять водопровідну мережу

У Шевченківському районі Києва на вулиці Пимоненка перекладуть водопровідну мережу від вулиці Студентської до вулиці Глибочицької.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з документом, замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з перекладання визначено публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Так, ПАТ доручено визначити проектну та генеральну підрядну організації для виконання робіт, розробити проектно-кошторисну документацію, забезпечити проведення експертизи та затвердити її в установленому порядку.

Замовник робіт під час укладання договору підряду повинен передбачити умови щодо надання підрядником гарантій якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

Також «Київводоканалу» доручено забезпечити організацію дорожнього руху та прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього періоду виконання робіт.

Покриття проїжджої частини і тротуарів на ділянках в межах розриття буде відновлено після завершення робіт.