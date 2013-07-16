Учасники Врадіївської ходи прорвалися до Фастівського РВВС

Мітингувальники чекають прибуття потерпілого, який розповів про тортури у РВВС

Представники громадськості разом з народним депутатом Сергієм Капліним і журналістами прорвалися до приміщення Фастівського райвідділу внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами Капліна, представники громадськості розповіли, що у приміщенні райуправління міліції є спеціальна кімната, де відбуваються катування затриманих. «Наразі до відділу міліції має прибути один з потерпілих, якого катували тут понад 2 роки, а також один з міліціонерів, який причетний до цих катувань», – сказав Каплін.

Народний депутат додав, що під час акції під стінами відділу міліції її учасники затримали невідому особу, яка вела відеоспостереження за ним.

«Ця людина навіть на вимогу начальника міліції не представилася. Я написав заяву до міліції про скоєння злочину. Цю людину затримали і з’ясовують її особу», – сказав Каплін.