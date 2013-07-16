У Київській області активісти намагаються потрапити до райвідділу міліції

За інформацією депутата від «УДАРу», в райвідділі є «кімната тортур»

У місті Фастів на Київщині назріває конфлікт через те, що представників громадськості, народного депутата та журналістів не пускають до приміщення районного управління міліції.

Про це заявив народний депутат від «УДАРу» Сергій Каплін, який перебуває у Фастові, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами Капліна, представники громадськості розповіли, що в приміщенні райуправління є спеціальна кімната, де відбуваються катування затриманих. «Люди розповідають, що над затриманими знущаються, б’ють їх, надівають на голови пакети», – зазначив депутат.

Каплін разом з представниками громадськості та представниками ЗМІ хотів перевірити цю інформацію та проінспектувати приміщення райвідділу. «Попри норми закону про статус народного депутата, ні мене, ні журналістів начальник райвідділу не впускає до приміщення», – сказав Каплін.

За його словами, наразі під стінами відділу міліції перебувають понад 100 представників громадськості, які вимагають впустити до приміщення ініціативну групу.