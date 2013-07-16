У столичному озері потонув чоловік

Потопельника знайшли в озері Віра / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Оперативний черговий міліції повідомив до служби порятунку «101» про те, що на поверхні озера «Віра» по Кільцевій дорозі, 1-А в Києві знаходиться тіло загиблого чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Києві, на місце події негайно прибули рятувальники 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини Святошинського району.

Витягування загиблого з води, який знаходився на відстані 4 метрів від берега, проводилося за допомогою рятувальної мотузки. Тіло чоловіка бійці передали оперативно-слідчій групі міліції.

За попередніми даними, чоловік пробув у воді приблизно 2 дні. Особа загиблого та обставини його смерті встановлюють правоохоронні органи.

Головне управління ДСНС України в Києві звертається до мешканців та гостей міста з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку і дотримуватися елементарних правил безпеки на воді:

- не запливати за огороджувальні буї;

- не підпливати до моторних і веслових човнів, вітрильників та інших плавзасобів;

- уникати сильної течії і переохолодження;

- не вилазити на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

- не використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;

- не стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і у місцях, де глибина та стан дна невідомі;

- не розпивати спиртні напої та не купатися у нетверезому стані;

- не подавати сигнали тривоги заради жарту;

- не залишати поблизу водойм без нагляду малолітніх дітей;

- ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

- купаючись на «дикому пляжі», у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерева.

Як показує статистика, порушення саме цих основних правил призводить до трагедій.