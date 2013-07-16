На Київщині депутат порушив техніку безпеки: загинув робітник

Через вибух несправного газового балона в кузні загинув робітник / Фото: ТСН.ua

Прокурор Київської області повідомив власнику приватної кузні, яка знаходиться в селищі Ворзель, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 172 та ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу, тобто у грубому порушенні законодавства про працю та у порушенні вимог законодавства про охорону праці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

При цьому в прокуратурі додали, що приватний підприємець одночасно є депутатом селищної ради.

Він організував виконання робіт з підвищеною небезпекою, пов’язаною з виготовленням кованих виробів. Для обробки металу використовували термічні печі, опалювальні зрідженим вуглеводневим газом, який знаходився в балонах, зазначається в повідомленні.

Як з’ясувалося, один з таких балонів не пройшов чергове технічне опосвідчення. Підприємець, відповідно до законодавства, мав вилучити цей балон з виробництва, однак він цього не зробив, констатували в прокуратурі.

«В результаті порушення керівником законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, у приміщені кузні стався нещасний випадок, пов`язаний з руйнування балону, що призвело до його вибуху. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще шість зазнали серйозних ушкоджень», – йдеться в повідомленні.

Вину підприємця посилює той факт, що роботи у кузні виконувались працівниками без офіційного працевлаштування, без створення належних та безпечних умов праці, підкреслили в прокуратурі.

Крім того, виробниче приміщення (кузня), в якому здійснювались зазначені роботи, в установленому порядку не було прийнято в експлуатацію згідно з вимогами нормативно-правових актів. Неналежним чином функціонувала система управління охороною праці, додали в наглядовому відомстві.

По закінченню слідства провадження буде направлено до суду для розгляду по суті.

Максимальна санкція статей передбачає обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.