Український дипломат «заробив» на видачі віз 260 тисяч

Українець працював у консульському відділі в одній зі східних країн / Фото: all.biz

Прокуратура Києва передала до суду матеріали кримінального провадження щодо посадовця консульського відділу посольства України в одній зі східних країн, який обертав на користь третіх осіб кошти, отримані за видачу віз для в’їзду в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, за словами начальника слідчого відділу прокуратури Києва Максима Рябенка, 33-річний працівник дипломатичної установи під час оформлення понад 300 віз для в’їзду в Україну вніс до фінансового звіту недостовірні відомості щодо розміру стягнутого з іноземних громадян консульського збору.

Слідством встановлено, що внаслідок таких дій за січень-вересень минулого року державному бюджету України було завдано збитків на суму понад 260 тис. грн.

Кримінальне провадження стосовно дипломата розслідувалося за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Матеріали провадження з обвинувальним актом направлені до суду для розгляду по суті.

Рябенко повідомив, що під час досудового слідства обвинувачений відшкодував завдані державі збитки у повному обсязі.