В аеропорту «Жуляни» подовжать злітно-посадочну смугу

15 липня «Боїнг» авіакомпанії UTair викотився за межі злітно-посадочної смуги / Фото: «Вісті»

Злітно-посадочну смугу в аеропорту «Київ» подовжать на 150 метрів.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на прес-секретаря аеропорту «Київ» Галину Богданенко.

У той же час, прес-секретар аеропорту не пов'язує НП, яка сталася 15 липня, з нинішньою довжиною смуги.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в аеропорту «Київ» «Боїнг» 737-500 авіакомпанії UTair з Москви після посадки виїхав за межі злітно-посадочної смуги і прокотився 20 метрів по траві. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Аеропорт закрили на 2,5 години. Кілька вильотів рейсів затримали, а ті, що прилітали відправили до «Борисполя».

«Ми зрозуміли, що відбувається щось серйозне, коли пілот повідомив по гучномовному зв'язку, що у нас – аварійна посадка, і попросив зберігати спокій», – розповіла одна з пасажирів рейсу Москва – Київ.

Експерти називають кілька причин НП: людський фактор, дощ або проблеми аеропорту – коротка злітно-посадочна смуга. «Швидше за все, екіпаж не розрахував відстань або гальмівна система дала збій», – припускає заступник генерального директора аеропорту «Київ» Валерій Поліщук.

У самій компанії UTair, яка здійснювала рейс, припускають, що винен дощ, який пройшов перед приземленням. «Злітно-посадочна смуга в аеропорту «Київ» має асфальтове покриття, яке дає більш виражений ефект аквапланування, ніж смуги з бетонним покриттям», – повідомили виданню в компанії. В аеропорту з такою версією не згодні: кажуть, що літаки сідали тут і не в таку погоду.

Довжина злітно-посадочної смуги в аеропорту «Київ» становить 2310 метрів, тоді як у «Борисполі» – 4 тисячі метрів. «У Жулянах – обмеження на прийом-відправлення «Боїнгів» 737-800, 737-900 (найпопулярніші) через складну схему заходу в аеропорт, так як він знаходиться в місті і має недостатню довжину смуги, і через метеоумови. При жарі, наприклад, змінюється щільність повітря і літаку потрібен більш довгий шлях для зупинки. Тому літаки не повністю завантажують і заправляють, щоб знизити злітну масу», – каже екс-пілот однієї з авіакомпаній.

В авіакомпаніях, які обслуговуються в Жулянах, не збираються відмовлятися від аеропорту. Компанія WizzAir, наприклад, вважає, що зі смугою тут все в порядку. «Вона нормальна, наші літаки тут сідають, тому аеропорт «Київ» для нас ідеальний», – заявила прес-секретар компанії Христина Косоноцька.

Хоча раніше ця компанія заявляла, що їм доведеться переглянути завантаження своїх аеробусів на Дубаї через недостатню довжину смуги аеропорту (для перельоту було потрібно більше палива, а значить, маса літака ставала більше, тому компанія зменшувала кількість пасажирів, інакше літак не вписався б на цій смузі).

Авіаексперт Валерій Романенко запевняє, що викатка за межі смуги – не рідкісне НП. «У СНД раз на тиждень-два таке відбувається. Причини: помилка пілота (пізно торкнувся землі), стан смуги (мокра або обледеніла), неполадки в шасі або в системі гальмування», – розповів він.