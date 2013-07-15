На столичному проспекті Перемоги знову обмежать рух

Рух обмежать на ділянці від вулиці Крамського до Святошинського шляхопроводу

До 20 липня рух автотранспорту на ділянці від вул. Крамського до Святошинського шляхопроводу обмежено до 4 смуг, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили в КК «Київавтодор», упродовж цього часу автодорожники в рамках реконструкції проспекту Перемоги виконають роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття та проведуть підготовчі роботи для укладання асфальтобетону.

У комунальній корпорації також зазначили, що з 20 до 28 липня рух буде обмежено на цій же ділянці у зворотному напрямку.

Крім того, до 1 вересня проїзд автомобілів шляхопроводом, що розташований на перетині просп. Перемоги та Кільцевої дороги, обмежено до 2 смуг руху в напрямку міста.

«Київавтодор» просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та звертається до водіїв з проханням за можливості обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що з початку реконструкції просп. Перемоги вже влаштовано два шари асфальтобетонного покриття на проїжджій частині на ділянці від кемпінгу «Пролісок» до вул. Крамського. Загалом роботи виконано на площі 75 тис. кв. м.