У Києві на ремонт трамвайної лінії витратять 70 мільйонів

Роботи з реконструкції трамвайної лінії на Дмитрівській триватимуть 8 місяців / Фото: gloss.ua

Столична влада затвердила проект реконструкції трамвайної лінії на вул. Дмитрівській, що отримав позитивний експертний висновок Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з проектом, роботи будуть проведені протягом 8 місяців у дві черги. Передбачається реконструкція 3,6 км трамвайної лінії і контактної мережі в одноколійному вимірі, облаштування 1470 кв. м майданчиків для очікування та встановлення 7 зупинкових павільйонів.

Загальна вартість реконструкції становить близько 71 млн грн, поінформували в КМДА.

Відповідно до розпорядження, із підрядною організацією, що здійснюватиме будівництво, буде укладено договір щодо надання гарантії якості виконаних робіт та встановлено гарантійні строки експлуатації об’єкту, зазначається в повідомленні.