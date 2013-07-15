Розслідуванням НП в аеропорту «Жуляни» займеться спецкомісія

Евакуація пасажирів проводилася звичайними трапами / Фото: airlines-inform.ru

Розслідуванням події, в результаті якої літак Boeing-737-500 російської авіакомпанії UTair, що здійснював рейс Москва («Внуково») – Київ, викотився за межі злітно-посадочної смуги в аеропорту «Київ», займеться спеціальна комісія.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар – начальник прес-служби авіакомпанії Олена Галанова.

«Справді, літак Boeing 737-500 авіакомпанії UTair, який виконував рейс «Внуково» – «Жуляни», сьогодні при посадці викотився за межі злітно-посадочної смуги. На борту було 76 людей, ніхто не постраждав. Евакуація проводилася звичайними трапами, без використання аварійних надувних. Зараз створено комісію, яка розбиратиметься в причинах події», – сказала Галанова.

Вона також повідомила, що для виконання вечірнього рейсу до Києва направлено запасний літак.

«Для виконання вечірнього рейсу «Жуляни» – «Внуково» з Москви переганяється запасний літак, також Boeing 737-500», – сказала співрозмовниця агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.15 за київським часом в аеропорту «Київ» літак Boeing-737-500 російської авіакомпанії UTair, що здійснював рейс Москва («Внуково») – Київ, викотився за межі злітно-посадочної смуги. В результаті НП ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав, пасажирів доставлено в аеропорт. Аеропорт закрито до з'ясування обставин.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія UTair – одна з найбільших авіакомпаній у Росії, здійснює пасажирські регулярні і чартерні перевезення в Росії і за кордоном.

UTair є материнською для авіакомпанії «UTair-Україна», яка здійснює регулярні і чартерні пасажирські перевезення як міжнародні, так і на внутрішніх авіалініях України.