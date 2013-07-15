КМДА оприлюднила програму святкування Дня Незалежності

23 серпня о 10.00 відбудеться церемонія підняття Державного прапора

У Києві з нагоди 22-ї річниці Дня Незалежності України відбудеться низка святкових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, програму святкування Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України презентували сьогодні на засіданні організаційного комітету з підготовки відзначення державного свята.

Зокрема, 23 серпня о 10.00 біля приміщення КМДА та в усіх районах столиці відбудуться урочисті церемонії підняття Державного прапора України. Під час заходу 16-річні юнаки і дівчата, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, отримають паспорти громадянина України.

Цього ж дня на Хрещатику відбудеться дитяча святкова програма «Символи Батьківщини руками дитини». У рамках заходу відбудуться майстер-класи, інтерактивні ігри та фотовиставка.

24 серпня з нагоди 22-ї річниці Дня Незалежності України протягом дня у столиці відбуватимуться святкові концертні програми, фестивалі, конкурси та показові спортивні змагання. Зокрема, гості та мешканці столиці зможуть взяти участь у карнавальному дійстві «Парад вишиванок – 2013». «20 возів з «Диво-птахами», розміром 3х4 метри, у супроводі творчих колективів та делегацій з областей України прямуватимуть від Співочого поля до Майдану Незалежності, де відбуватиметься концертно-конкурсна програма», – зазначається в повідомленні.

Також на Хрещатику відбудуться: Всеукраїнський фестиваль морозива, шостий Всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3х3 «Українська стрітбольна ліга», Фінал змагань з баскетболу 3х3, спортивне автомобільне свято Київського міського автомотоклубу, фестиваль спортивно-сімейного свята «Тато, мама я – спортивна сім’я», Київський спортивний фестиваль «Веселі старти на роликах» та багато іншого.

О 17.00 на Майдані Незалежності розпочнеться вечірня концертна програма за участю естрадних виконавців. Завершиться святкування традиційно – святковим феєрверком о 22:00, поінформували в КМДА.