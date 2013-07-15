Суд забрав у забудовника землю біля Софії Київської

Виділена під будівництво земельна ділянка знаходиться у буферній зоні Софії Київської

Господарський суд задовольнив позовні вимоги столичної прокуратури та зобов’язав комерційну структуру повернути київській громаді земельну ділянку вартістю 17,5 млн грн, яка знаходиться у буферній зоні Національного заповідника «Софія Київська».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як нагадали в прокуратурі, земельну ділянку площею 0,23 га на перетині вул. Стрілецька та пров. Георгіївський, що у Шевченківському районі, у 2007 році на підставі рішення суду передано ТОВ «Докас» в п’ятирічну оренду для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

Однак, як з’ясувалося, по закінченню строку оренди підприємство продовжувало утримувати землю, зазначається в повідомленні.

Відтак, прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути столичній громаді земельну ділянку, яка, до того ж, знаходиться у буферній зоні Нацзаповідника «Софія Київська», де будівництво заборонено.

Рішенням Господарського суду Києва від 9 липня 2013 р. позов прокуратури було задоволено у повному обсязі, зазначили в прес-службі.