Аеропорт «Жуляни» відновив роботу

Аеропорт Київ відновив роботу. Boeing-737-500 відбуксирували, а ВПП звільнена і готова для прийому і відправки літаків. Починається реєстрація пасажирів, про це повідомляється на сторінці аеропорту в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, раніше в аеропорту «Київ» літак Boeing-737-500 компанії UTair, що здійснював рейс Москва (Внуково) - Київ, викотився за межі злітно-посадкової смуги, повідомила УНІАН керівник прес-служби аеропорту Галина Богданенко.

«В результаті НП ніхто з 77 пасажирів і членів екіпажу не постраждав, пасажири доставлені в аеропорт. Аеропорт закритий до з'ясування обставин ».

За словами Богданенко, інцидент стався сьогодні о 12.15.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «UTair» - одна з найбільших авіакомпаній в Росії, здійснює пасажирські регулярні та чартерні перевезення в Росії і за кордоном. Стратегічною метою компанії є досягнення не нижче третього місця серед національних авіакомпаній з часткою ринку не нижче 10%.

«UTair» є материнською для авіакомпанії «UTair - Україна», яка здійснює регулярні та чартерні пасажирські перевезення як міжнародні, так і на внутрішніх авіалініях України.