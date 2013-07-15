Герега звернулась до прокуратури через зрив засідання Київради 11 червня

Заступник міського голови секретар Київради Галина Герега звернулась до ГУ МВС України в м. Києві із заявою розпочати досудове розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву пленарного засідання Київради 11 червня. Відповідне звернення було також направлене до прокуратури м. Києва, щодо вжиття заходів прокурорського реагування до осіб, які вчинили зазначені правопорушення.

Як зазначається у зверненнях, під час пленарного засідання Київради 11 липня 2013 року народні депутати та невстановлені особи порушували громадський порядок та ображали депутатів, керівних осіб, працівників Київради та Київської міської державної адміністрації.

«Знаходячись у приміщенні, невстановлені особи безпідставно переміщувалися будівлею, чим перешкоджали нормальній діяльності працівників Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Напали на працівників міліції, та застосувавши до них фізичну силу, проникли до кулуарів та до сесійної зали, де заблокували президію і трибуну та таким чином припинили нормальну діяльність органу місцевого самоврядування і зірвали проведення пленарного засідання ХI сесії Київської міської ради VI скликання», - говориться у звернені.

Також у листі до прокуратури міста Києва зазначається, що народні депутати України разом з невстановленими особами захопили та незаконно, у хуліганський спосіб, утримували протягом тривалого часу зазначене приміщення.

Під зверненням також підписались керівники 10 фракцій та груп Київської міської ради.

Галина Герега нагадала, що через зрив пленарного засідання Київради депутати не розглянули життєво важливі для міста проекти рішень, зокрема без муніципальних надбавок залишаться медики, вчителі, соціально незахищені кияни. Також місто не зможе направити 100,0 млн грн, які надійшли з державного бюджету, на реконструкцію Поштової площі та будівництво метро на ж/м Теремки. Без рішень Київради не будуть перерозподілені кошти на реконструкцію транспортних розв’язок та каналізаційних колекторів.