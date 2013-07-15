70 активістів пікетують столичний главк міліції

Лідер КУПР звинуватив міліцію у провокуванні штурму Святошинського РВВС / Фото: ТСН

Біля Головного управління МВС у Києві відбувається мітинг проти свавілля працівників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому беруть участь близько 70 представників ВО «Свобода» та «Батьківщини», а також активісти Коаліції учасників Помаранчевої революції.

В інтерв’ю журналістам лідер КУПР Сергій Мельниченко зазначив, що міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко має конкретизувати, що він мав на увазі, говорячи, що акція біля Святошинського райвідділу міліції була спланована та організована політичними провокаторами.

«Якщо він має на увазі нас, то це не відповідає дійсності, це є наклеп... Нас цікавить передусім те, щоб не було публічних переслідувань і не було порушено кримінальних справ та не було притягнуто до відповідальності активістів, які брали участь у заході минулої суботи», – сказав Мельниченко.

Він пояснив, що сам конфлікт був спровокований працівниками Святошинського райуправління міліції.

«Це моя особиста думка і думка інших активістів, оскільки застосування сльозогінного газу і заклики до штурму були спровоковані саме працівниками міліції», – зазначив Мельниченко.

Наразі мітинг відбувається без порушень правопорядку.

Охорону правопорядку здійснюють близько 40 співробітників міліції та бійців спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, 12 липня працівники ринку «Шлях» і представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ міліції Києва, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту на території ринку.

13 липня начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив на брифінгу, що активістів, які напали на правоохоронців, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

За його словами, в результаті нічного конфлікту з активістами 11 співробітників Святошинського райуправління звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Також 13 липня міністр внутрішніх справ України Захарченко закликав громадян не піддаватися на різні «провокації активістів», за які передбачено кримінальну відповідальність.

За словами Захарченко, «на масові акції, де стаються різного роду сутички, приходять одні і ті ж люди». На його думку, їх «наймають для підбурювання певні політичні сили».

«Ці активісти закликають мирних громадян до вчинення правопорушень. І, на жаль, громадяни, які не завжди задоволені роботою міліції, піддаються на такі провокації», – наголосив міністр.

На запитання про те, чи понесуть відповідальність учасники подій біля міліції Святошинського району, міністр відповів, що підбурювачі однозначно будуть притягнуті до відповідальності.