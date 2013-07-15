У Києві через НП закрили аеропорт «Жуляни»

Літак здійснював рейс Москва – Київ

У аеропорту «Київ» літак Boeing-737-500 компанії UTair, що здійснював рейс Москва (Внуково) – Київ, викотився за межі злітно-посадочної смуги, повідомила УНІАН керівник прес-служби аеропорту Галина Богданенко.

«У результаті НП ніхто з 77 пасажирів і членів екіпажу не постраждав, пасажирів доставлено в аеропорт. Аеропорт закритий до з'ясування обставин».

За словами Богданенко, інцидент стався сьогодні о 12.15.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «UTair» – одна з найбільших авіакомпаній в Росії, здійснює пасажирські регулярні та чартерні перевезення в Росії і за кордоном.

«UTair» є материнською для авіакомпанії «UTair – Україна», яка здійснює регулярні та чартерні пасажирські перевезення як міжнародні, так і на внутрішніх авіалініях України.