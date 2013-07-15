У Києві за вихідні сталося 13 ДТП: є жертви

За два дні в результаті аварій 14 людей отримали травми

За 13-14 липня у столиці зареєстровано тринадцять ДТП, в яких чотирнадцять осіб отримали травми і одна людина загинула.

Як повідомляє прес-служба УДАІ Києва, в цілому ж за вихідні співробітники столичної ДАІ виявили 1130 порушень правил дорожнього руху.

Одним з найбільш поширених порушень залишається перевищення швидкості – 596 відхилень від правил. За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння відсторонені від управління 88 водіїв.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути уважними на дорозі, не перевищувати швидкість, не виїжджати на смугу зустрічного руху, дотримуватися правил маневрування і дистанції.