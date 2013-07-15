У ПР упевнені, що Київрада скоро знову збереться на засідання

Олійник звинуватив опозицію в політичній параної

Народний депутат України від Партії регіонів Володимир Олійник переконаний, що сесія Київської міської ради буде проведена в липні-серпні.

Про це він сказав сьогодні у коментарі УНІАН.

«У липні-серпні відбудеться засідання Київської міської ради, бо є юридична потреба, бо не можна зупинити життя міста, а сесія відіграє тут важливу роль, зокрема, в корегуванні бюджету, і тому отакі штучні спроби паралізувати діяльність Київради не будуть підтримані», – наголосив він.

Олійник зазначив, що дивними є заяви представників опозиції, які називають себе депутатами Київради, головами фракцій, але при цьому наголошують, що Київради вже немає. «Я їм кажу: «Ви дивні люди – депутати є, а сесії немає». Ви себе називаєте фракція «Батьківщина», але ж немає фракції, якщо немає Київради», – сказав він.

При цьому депутат від ПР підкреслив, що «з правової точки зору нинішня Київська міська рада є легітимною до обрання нової Київради, оскільки норму Конституції України про неперервність влади ще ніхто не скасовував».

Як зазначив Олійник, які можна до Київради пред'явити претензії, якщо рішення про дострокові вибори ухвалює не вона. «Це не її компетенція. Там (йдеться про опозицію –УНІАН) якась така є політична параноя, коли з одного боку є депутати, а немає сесії. Чому вони блокують сесію, якщо заявляють, що Київради, а відповідно і сесії, немає? Чого ви тоді туди прориваєтеся? Якщо ви не визнаєте, то і не реагуйте на цю сесію», – зазначив Олійник. При цьому він додав, що представники опозиції «розуміють, що сесія законна, тому хочуть паралізувати роботу Київради і тим самим привернути до себе увагу».

Як повідомлялося, 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами трьох опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Опозиція називала єдиною умовою відновлення роботи сесії – звернення Київради до Верховної Ради із проханням провести у Києві нові вибори.