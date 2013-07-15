Столичні бюджетники вимагають виділити їм надбавки

Профспілки столиці закликають депутатів Київради провести сесію

Київська міська рада профспілок закликає політичні партії та депутатів столичної міськради «відкинути свої амбіції, сісти за стіл переговорів і знайти шлях, який дозволить вирішити питання про виділення коштів для виплати заробітної плати та надбавок працівникам бюджетної сфери Києва».

Про це йдеться в заяві на сайті КМРП щодо зриву народними депутатами від «Свободи», «Батьківщини» і «УДАРУ» сесії міської ради, на якій мали ухвалити рішення про виділення 98 млн гривень для виплати надбавок бюджетникам Києва в липні, серпні й вересні 2013 року.

Київська міська рада профспілок тривалий час вела діалог з КМДА щодо виконання Територіальної угоди, в якій прописані всі соціальні гарантії трудящих міста. Досягнуто домовленості про своєчасність виплати працівникам бюджетної сфери заробітної плати і 20%-ї муніципальної надбавки. Але все це, як сказано в заяві, анулюється через недостатній обсяг фінансування. Консолідацією зусиль учасників Тристоронньої соціально-економічної ради – виконавчої влади міста, профспілок і роботодавців – на початку липня вдалося за рахунок резервів міського бюджету знайти 98,5 млн грн.

«Але ці кошти, а разом з ними і бюджетники міста, стали заручниками ситуації, яка склалася навколо Київської міської ради, робота якої заблокована. Як відомо, бюджетні кошти міста розподіляються тільки за рішенням міськради. Київські профспілки не можуть допустити того, щоб учителі, лікарі, працівники культури, комунальники та інші бюджетники столиці залишилися без засобів до існування», – йдеться в заяві.

Тому Київська міська рада профспілок закликає депутатів міськради провести сесію і вирішити питання про виділення коштів для виплати надбавок і зарплат бюджетникам.