Капітана міліції за торгівлю амфетаміном посадили на 5 років

Міліціонер і сам неодноразово вживав психотропи / Фото: yuga.ru

Святошинський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі колишнього оперуповноваженого Головного управління МВС України в Київській області, який продавав амфетамін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Також суд позбавив його спеціального звання – капітана міліції.

Слідством встановлено, що міліціонер, перебуваючи під дією психотропної речовини, у власній квартирі незаконно збував амфетамін. Міліціонер був затриманий «на гарячому», коли продав чергову порцію психотропної речовини за 1 тис. 600 грн.

У ході розслідування також встановлено, що міліціонер і сам неодноразово вживав психотропи.

Дії правоохоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 307 КК України, тобто як незаконний збут психотропної речовини – амфетаміну.

Як зазначили в прокуратурі, засуджений вже майже рік перебуває під вартою, тому просив суд обмежитися лише цим строком. «Проте при винесені вироку суд справедливо оцінив ступінь суспільної небезпеки злочинної діяльності міліціонера. Представники Феміди постановили, що саме він як працівник міліції мав би запобігати злочинам, а не вчиняти їх, а тому єдина можливість його виправлення та перевиховання – це відбування покарання в місцях позбавлення волі протягом 5 років», – йдеться в повідомленні.

У судовому засіданні вина чоловіка в інкримінованому йому злочині повністю доведена, додали в прокуратурі.