Київський зоопарк ризикує залишитися без слона

Омельченко через скандал зі слоном запрошує директора зоопарку «на килим»

Колишній мер Києва Олександр Омельченко пообіцяв у разі подальшого погіршення стану слона Хораса, який мешкає в Київському зоопарку, передарувати його іншому звіринцю.

Він також висловив обурення у зв'язку із ситуацією, що виникла в зоопарку – арешт рахунків і проблеми з оплатою за електроенергію, повідомляють «Вести».

«Я можу взагалі передарувати слона іншому зоопарку. Я пропоную нинішньому директору прийти до мене в кабінет – я йому розповім, що потрібно робити. А краще, щоб всі три директора – нинішній і колишні – зібралися і подивилися б один одному в очі, що вони зробили із зоопарком», – сказав Омельченко.

Нагадаємо, раніше співробітники зоопарку разом із зоозахисниками написали лист, адресований голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, в якому повідомили, що у слона Хораса розвинувся психологічний розлад – стереотипія. Розлад виявляється у тому, що тварина переминається з ноги на ногу і треться головою об прути.

У столичному зоопарку, в той же час, всі звинувачення заперечують і стверджують, що зі слоном все в порядку. І додають, що тварина такою і приїхала рік тому з Ростовського зоопарку.

«Ніякої стереотипії у слона у Ростові не спостерігалося, він прекрасно себе почував. Більше того, наші слони прекрасно себе почувають і зараз. Умови утримання чудові, у них великі площі як у літньому, так і в зимовому вольєрах. На жаль, нинішнє керівництво Київського зоопарку у нас ніколи не було, тому заява про те, що тварині в Ростові було мало місця, звучить дивно», – зазначила заступник директора з науки та зовнішніх зв'язків ростовського зоопарку Ніна Євтушенко.

До того ж обіцяних за Хораса двох білих ведмедів у Ростові так і не дочекалися. «У нас був підписаний договір обміну, ми міняли слона на пару білих ведмедів. Свою частину договору ми виконали, як ви пам'ятаєте, ще в минулому році, а Київський зоопарк свої зобов'язання перед нами не виконав досі», – додала Євтушенко.

Нинішній директор Київського зоопарку Євген Кирилюк стверджує, що питання доставки тварини вирішував його попередник – Олексій Толстоухов. «Умови договору дійсно передбачали обмін тваринами. Але білі ведмеді – досить рідкісні тварини, і знайти їх складно. Шукати їх повинен був сам Ростовський зоопарк, а ми б заплатили. І до цих пір готові платити. Угоду контролюю я, хоч вже і не працюю в зоопарку», – пояснив Толстоухов.

Те, що в Київський зоопарк не привезуть самок слона, вже очевидно – не готовий новий слоновник, за який зоопарк заборгував понад 3 млн грн. А самки, за словами зоологів, могли б значно поліпшити стан Хораса.

У зоопарку визнають, що ситуація складна і просять допомогти їм. «Зараз у нас мільйонні борги, через що заарештовують рахунки і нема чим платити зарплати співробітникам. Ми заробляємо за вихідні 150 тис. грн на квитках, і ці гроші йдуть на ремонти, продукти, якісь точкові питання і погашення старих боргів. Коли я прийшов до зоопарку, я хотів привернути сюди багатих людей, зробити клуб любителів тварин, члени якого могли б вкласти гроші в розвиток зоопарку і він би зажив по-новому. Але жоден депутат і бізнесмен не захотів долучитися до такої справи. У бюджеті грошей на зоопарк немає, так що я можу тільки запропонувати всім Києвом скинутися і навести лад у зоопарку, погасити старі борги», – підсумував гендиректор зоопарку Євген Кирилюк.