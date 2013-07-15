ЗМІ: У Києві через борги може зупинитися міська електричка

З 12 електричок на даний момент 5 не працюють

Міська електричка в Києві опинилася на межі зупинки через борги перед Південно-Західною залізницею.

Кияни вже давно скаржаться на її роботу. Замість кількох хвилин поїзд можна чекати майже годину, а переповнені вагони пасажири беруть штурмом, повідомляють «Вести».

«Графік порушується, тому що з 12 електричок п'ять не працюють. Їм потрібно технічне обслуговування (заміна гальмівних колодок, колісних пар), гроші на яке заборгувало місто – всього 61 млн грн», – пояснила спікер ПЗЗ Ганна Малієнко.

У Київській міській державній адміністрації пообіцяли розплатитися з дня на день. «Ми вже знайшли 5 млн грн. На цьому тижні закриваємо борги, повертаємо поїзда і повністю відновлюємо графік руху (з інтервалом близько 15 хвилин)», – розповів заступник голови КМДА Михайло Костюк.

За його словами, цього року з'являться дві нові станції міської електрички – «Протасів Яр» та «Київська Русанівка».