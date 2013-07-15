Директор столичного дитсадка попався на хабарі

Директор отримав хабар за здачу в оренду приміщень дитсадка / Фото: zp.comments.ua

Прокуратура Печерського району Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з дитячих садочків столиці, котрий одержав 8 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури району, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені кошти керівник навчального закладу, який працював на цій посаді лише 2 місяці, отримав від приватного підприємця за надання в оренду приміщень дитячого садка.

Посадовцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, директора дошкільного закладу було затримано на «гарячому» у службовому кабінеті в травні поточного року.