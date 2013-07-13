Завтра ДАІ обмежить паркування біля Олімпійського

Столична ДАІ закликає водіїв не паркувати транспорт на тротуарах вулиць, прилеглих до НСК «Олімпійський», де 14 липня в рамках 1-го туру Чемпіонату України відбудеться футбольний матч між командами ФК «Динамо» (Київ) - ФК «Волинь» (Луцьк).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Як йдеться в повідомленні, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.

ДАІ радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.