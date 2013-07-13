Коряк: Міліція притягатиме до відповідальності нападників на Святошинський РВВС

Міліція притягатиме до відповідальності активістів, які напали на правоохоронців біля Святошинського райвідділу в Києві 12 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник міліції Києва Валерій Коряк сьогодні на брифінгу.

За його словами, в результаті нічного конфлікту з активістами 11 співробітників Святошинського райуправління звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Також він нагадав, що в результаті конфлікту було знесено огорожу біля Святошинського райуправління міліції.

«Після нічного конфлікту з активістами паркан ми відновлюємо своїми силами... Після судово-медичної експертизи ми ухвалюватимемо рішення стосовно тих, хто скоїв фізичний напад на співробітників міліції», - сказав Коряк.

Крім того, він заявив, що міліція проведе службову перевірку стосовно свого співробітника, який нібито вдарив активістку біля ринку в Святошинському району.

«Ми не маємо ухвалювати рішення, хто винен, до проведення службової перевірки. Після неї вже можна дати відповідь, хто винен», - сказав Коряк.

Начальник міліції висловив сумнів, що міліціонер з 15-річним стажем, знаючи, що його знімають на камеру, міг ударити активістку.

«Мені здається дивним, що міліціонер без патрульного автомобіля, знаючи, що його знімають, міг відкрито її (активістку - УНІАН) ударити», - сказав Коряк.

Він також повідомив позицію начальника Святошинського райуправління міліції Києва Юрія Гладика, який заявив, що його співробітник дівчину не бив.

«Активістка стала між ним і натовпом спиною до співробітника міліції і почала рухатися в його сторону. Щоб не зіткнутися з жінкою, правоохоронець виставив вперед долоні, - доторкнувшись спиною до них, активістка почала голосно кричати, що її вдарив працівник міліції. Вона викликала «швидку допомогу» і зателефонувала до чергової частини Святошинського райуправління міліції», - сказав Коряк.

Також він повідомив, що активістку, мешканку Волинської області, протягом цього року 4 рази затримували правоохоронці за порушення встановленого порядку проведення мітингів і зборів.

Крім того, Коряк повідомив, що сьогодні на нараді щодо ринку «Шлях» було вирішено, що його бути не повинно. Проте ринок залишиться на цьому місці до ухвалення офіційного рішення, додав він.

Як повідомлялося, ввечері 12 липня працівники ринку, а також представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ столичної міліції і знесли огорожу навколо будівлі, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту напередодні на території ринку.