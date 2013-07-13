Начальника Святошинського РВВС відсторонено від виконання обов’язків

Штурм Святошинського РВВС / Фото: Твіттер @desperado_alex

Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Роман Чернега після наради за участю депутатів, ініціативної групи підприємців з ринку та правоохоронців, зокрема, начальника Головного управління МВС Києва, що відбулася пізно увечері 12 липня, поінформували в «УДАРі».

Депутат від «УДАРу» Марія Іонова також зазначила, що під час переговорів досягнута домовленість, що 13 липня прокуратура району проведе допити учасників інциденту щодо побиття активістки Ірини Бондар.

Крім того, о 10.00 відбудеться нарада в Святошинській районній державній адміністрації щодо подальшої роботи ринку «Шлях», де стався інцидент.

Також, за даними помічника лідера «УДАРу» Віталія Кличка Володимира Бондаренка, під час переговорів працівники ринку звинуватили міліцію у «кришуванні рекетирів, які збирають кошті з підприємців».

«Продавці кажуть, що у них є докази. Вони масово пишуть заяви про погрози з боку міліції», - зазначив Бондаренко.

Він також додав, що стосовно керівництва райуправління міліції буде проведено розслідування, результати якого мають оприлюднити.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські ЗМІ повідомляли, що Юрія Гладика відсторонено від виконання обов'язків з посиланням на слова начальника столичного ГУ МВС Валерія Коряка.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 липня до Святошинського райвідділу міліції прийшли майже 100 осіб, протестуючи проти дій міліціонера, який побив жінку на ринку «Шлях».

За даними міліції, окремі мітингувальники, грубо порушуючи громадський порядок, намагались проникнути на територію райуправління, при цьому вони пошкодили кілька секцій металевого паркану. Також ними було застосовано сльозогінний газ, стверджують правоохоронці міліції.

У главку також заявили, що в результаті конфлікту 6 співробітників Святошинського райуправління зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Тим часом у прокуратурі Святошинського району Києва поінформували, що за заявою активістки КУПРу щодо її побиття міліціонером на столичному ринку “Шлях” відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

В ході досудового розслідування діям правоохоронця буде надано правову оцінку.