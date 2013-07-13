Міліція заперечує застосування нею сльозогінного газу біля Святошинського РУ

Газ застосували протестувальники / Фото: Твіттер @desperado_alex

У міліції заперечують застосування співробітниками «Беркута» сльозогінного газу проти учасників акції біля Святошинського райуправління міліції в Києві 12 липня.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

«Деякі ЗМІ, у зв’язку з конфліктною ситуацією біля Святошинського райуправління міліції поширили інформацію про те, що біля приміщення РУ відбуваються масові силові сутички між правоохоронцями та представниками окремих політичних сил та громадських організацій, а також про те, що нібито співробітники міліції застосували до мітингувальників сльозогінний газ. Ця інформація не відповідає дійсності», - підкреслюється, зокрема, в повідомленні.

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У ВЗГ заявляють, що окремі мітингувальники, грубо порушуючи громадський порядок, намагались проникнути на територію райуправління, при цьому вони пошкодили кілька секцій металевого паркану. Також ними було застосовано сльозогінний газ, стверджують у міліції.

У главку також заявили, що в результаті конфлікту 6 співробітників Святошинського райуправління зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 липня до Святошинського райвідділу міліції прийшли майже 100 осіб, протестуючи проти дій міліціонера, який побив жінку на ринку «Шлях».

Тим часом у прокуратурі Святошинського району Києва поінформували, що за заявою активістки КУПРу щодо її побиття міліціонером на столичному ринку “Шлях” відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

В ході досудового розслідування діям правоохоронця буде надано правову оцінку.