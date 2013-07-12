МВС: Внаслідок штурму Святошинського райуправління госпіталізовано 6 міліціонерів

Місце подій удень / Фото : ТСН

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

За даними джерел у правохоронних органах, підприємці ринку "Шлях", які спочатку прийшли під Святошинське райуправління з протестом проти дії міліціонера, який, за заявою активістки Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР), 1994 року народження, студентки одного зі столичних вузів, яка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення правил поведінки під час масових акцій, майже всі пішли.

На їх місце підтягнулися майже 20 осіб представників «КУПРу» та ВО «Свобода». За інформацією співрозмовника агентства УНІАН, на даний момент якихось активних дій з боку міліції і протестуючих не спостерігається, затриманих в результаті інциденту поки немає.

Водночас, за деякими даними правоохоронців, до місця подій підтягується низка радикально налаштованих угруповань.