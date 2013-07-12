ЗМІ: У Києві підприємці брали штурмом райвідділ міліції (фото)

За словами жінки, міліціонер її вдарив у живіт / Фото : ТСН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Святошинської райпрокуратури, інцидент стався сьогодні, 12 липня, на одному з ринків району - міліціонер штовхнув громадянку.

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Як зазначили в прокуратурі, після інциденту жінка звернулася з відповідною заявою до органів прокуратури, які наразі з’ясовують всі причини та обставини інциденту.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу.

У свою чергу у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві уточнили, що інцидент трапився на ринку «Шлях» в ході проведення правоохоронцями заходів щодо протидії нелегальній торгівлі.

«Підприємці, які здійснювали свою діяльність на ринку не мали жодних дозвільних документів, що є порушенням чинного законодавства. Під час заходів стався конфлікт між правоохоронцем та жінкою, в результаті якого, зі слів потерпілої, міліціонер нібито вдарив її в живіт», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим жінка звернулась з відповідною заявою до Святошинського РУ ГУМВС України в Києві. Згодом матеріали за вказаним фактом передано до прокуратури для проведення подальшої перевірки.

Також у ВЗГ повідомили, що після інциденту «невдоволені підприємці спільно з представниками однієї з громадських організацій вирушили у бік Святошинського райуправління, де перебувають зараз».

На місці також знаходиться керівництво Головного управління столичної міліції та представники районної держадміністрації, зазначається в повідомленні.

Як повідомляє ТСН, Підприємці з ринку "Шлях" прийшли під Святошинський райвідділ міліції, щоб розшукати силовика, який побив там активістку, повідомляє кореспондент ТСН. Активістка КУПРу постраждала за свою вимогу до міліціонера спілкуватися українською. Люди вимагали зустрічі з начальником райвідділку. Але він відмовився до них виходити. Розлючені цим фактом вони пішли на штурм міліції.

Самотужки українські правоохоронці не впоралися з невдоволенням людей. Підприємці, як і міліціонери озброїлися газом та мали змогу дати відсіч. Тому силовиків прийшов виручати беркут.

Окрім вимоги покарати міліціонера, який побив жінку, підприємців обурює факт кришування міліцією керівництва ринку. Отримавши захист вітчизняних силовиків, керівники "деруть" з людей по 120-200 гривень на день з кіоску за "дозвіл" працювати.