У Києві розширять перелік соціальних послуг для матерів з дітьми

Про це повідомила заступник директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ярослава Колобова, повідомляє ТСН.

"Поява центрів матері та дитини дозволить не тільки поліпшити якість послуг, які міські служби безкоштовно надають вагітним жінкам і молодим мамам, що потрапили у важку ситуацію, а й розширити перелік цих послуг. Наприклад, якщо сьогодні ми можемо запропонувати жінкам з дітьми тільки денний стаціонар, то в центрах матері та дитини будуть обладнані кімнати для довгострокового перебування. Крім того, тут мами зможуть залишити дитину під наглядом вихователя, поки вони будуть підшукувати собі постійне житло, роботу або вирішувати інші свої проблеми. У центрі будуть постійно чергувати психологи та медики. Як показує практика, їхні послуги найбільш затребувані у тих, хто потрапив у складну ситуацію в житті. Але ми будемо готові надавати практично всі послуги з переліку, визначеного законодавством ", - розповіла Ярослава Колобова.

За словами заступника директора, на базі центру планується відкрити відділення для жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини. Тут вони зможуть пройти медобстеження, отримати практичні навички догляду за дитиною. Крім того, працівники центру будуть працювати з сім'ями своїх підопічних, допомагаючи владнати конфлікт і усунути його причину. Як повідомлялося, будівництво нових центрів матері та дитини для жінок, які потрапили у складні життєві обставини, проводиться в рамках нових соціальних ініціатив Президента України "Діти - майбутнє України". Зокрема, ініціативи "Сімейний затишок - кожній дитині". Відкриття в Києві першого такого центру заплановано на 2014 рік. Повний перелік соціальних послуг, які можуть безкоштовно надаватися соціально незахищеним верствам населення та сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини, визначений Законом України "Про соціальні послуги".

Він включає в себе забезпечення житлом, одягом і взуттям, їжею і медикаментами, меблями та іншим інвентарем. Також соціальними послугами вважаються матеріальна допомога, консультації лікарів, юристів і психологів, навчання і працевлаштування, догляд.