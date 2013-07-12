Попов звинувачує опозицію у "політичному бандитизмі"

Голова КМДА вважає вчорашні події "пограбуванням Києва"

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов звинувачує опозицію у "пограбуванні Києва" та політичному бандитизмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав на прес-конференції сьогодні.

Він підкреслив, що за останні роки у Києві не було подібних подій, які мали місце вчора. "Я б назвав це як пограбування Києва, саме пограбування, тому що сесія, яка вчора планувалась була спрямована на вирішення соціальних питань та питань інфраструктури", - підкреслив він.

Попов зауважив, що популізм призвів до того, що буде втрачено час для ухвалення важливих рішень. При цьому він підкреслив, що питання призначення виборів у Києві лежить у виключній компетенції Верховної Ради.

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Він наголосив, що втручання політиків у роботу органу місцевого самоврядування, яким є Київрада, призвело до зниження соціального захисту численної групи киян та до неможливості вирішити низку важливих питань з розвитку міської інфраструктури.

В прес-релізі КДМА наголошується, що півмільйона киян через зрив засідання Київради не зможуть отримати стимулюючі надбавки, які виплачуються з міського бюджету.

Так, Київрада мала прийняти рішення про збільшення видатків для бюджетної сфери: 98,5 млн. грн. - на виплати муніципальних надбавок працівникам соціально-культурної сфери у липні, серпні,вересні. працівники навчальних закладів мали додатково отримати 63,5 млн.грн., лікарі - 28,3 млн.грн., працівники культури - 4,2 млн.грн., працівники галузі "Фіскультура і спорт" - 2 млн.грн., соціальні працівники - 0,5 млн.грн.

Також через зрив сесії, наголошують в КДМА, не будуть розподілені кошти на облаштування центрів надання адміністративних послуг спеціальним обладнанням, на оплату громадських робіт людям, що перебувають на обліку центрів зайнятості, тощо. Також залишились неприйнятним виділення коштів на ремонтні роботи закладів соціально-культурної сфери, кошти на розвиток інфраструктури, в тому числі будівництва метро на Теремки, кошти на встановлення модульних громадських туалетів та багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня опозиційні народні депутати завадили провести засідання Київради, наполягаючи, що, згідно із законом, термін її повноважень закінчився 2 червня.

Того ж дня лідер парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що не зважаючи на те, що сьогодні не було проведено засідання Київради, фінансування бюджетних програм не припиниться.

На уточнююче запитання журналістів, чи можна вважати, що у зв’язку з не проведенням сьогоднішнього засідання Київради припиниться, зокрема, будівництво метро, а також фінансування бюджетних програм, Яценюк відповів: “Нічого не зупиниться. Це все не відповідає дійсності. Державне казначейство буде фінансувати все, що передбачено в Законі України “Про державний бюджет”. Тому нехай не дурять. Все повинно бути профінансовано і на будівництво метро, і на вчителів, і на лікарів. Гроші є і вони мають повне право фінансувати все до копійки”.